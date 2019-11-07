Volkswagen Touareg в России обзавелся бизнес-версией

Это специальная версия, которая отличается расширенным списком оборудования. Кроссовер в новом исполнении будет предлагаться с бензиновым или дизельным ДВС мощностью 249 л.с. Среди трансмиссий будет выступать 8-сутпенчатый автомат.

Новинка также будет отличаться и в экстерьере, где появились колесные диски размером 18 дюймов и рейлинги на крыше.

В салоне на выбор предложат отделку Elegance и Atmosphere. Что касается списка оборудования, то он пополнился обогревом задних сидений, системой запуска двигателя с кнопки, а также системой бесключевого доступа.

Помимо этого, кроссовер предлагают с электроприводом багажника, камерой заднего вида, ассистентом парковки, лобовым стеклом с атермальным остеклением, обогревом и звукоизоляцией, а также адаптивной подвеской, противоугонной системой с сиреной и др.

Оценили спецверсию в 3 699 000 рублей за версию с бензиновыми двигателем и от 4 219 000 рублей за вариант с дизельной установкой.