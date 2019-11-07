Составлен топ-10 регионов РФ по продажам отечественных автомобилей

Рейтинг был составлен на основании данных по продажам российских легковушек за первые три квартала года.

В отчетный период на рынке было продано 258,7 тыс. новых отечественных авто, а этот результат в сравнении с аналогичным периодом прошлого года оказался на 2% больше.

Лидером в топ-10 регионов России по продажам отечественных автомобилей оказалась Самарская область, где было реализовано 15,5 тыс. авто российских компаний.

На второй строчке расположился Татарстан – 14,6 тыс. ед., а в тройке лидеров оказался Башкортостан. Жители этого региона приобрели 13,4 тыс. отечественных машины.

Подмосковье и Свердловская области оказались в первой пятерке с результатами 10,3 и 9,2 тыс. машины.

Следующими регионами в рейтинге оказались: Пермский край (8,5 тыс. ед.), Челябинская область (8,3 тыс. ед.), Краснодарский край (7,7 тыс. ед.), Санкт-Петербург и Москва — по 7,6 тыс. ед.