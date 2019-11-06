Skoda продемонстрировала интерьер новой Octavia

До презентации нового поколения Skoda Octavia осталось совсем немного. Показ новинки пройдет на специальном мероприятии в Праге.

Ранее чешский автопроизводитель в тизерном ролике продемонстрировал внешность модели, а теперь компания опубликовала тизерные изображения салона Octavia.

Судя по изображениям, в машине появится цифровая панель приборов, большой сенсорный мультимедийный дисплей (по некоторым данным он будет 10-дюймовый) и новый мультируль с подрулевыми лепестками.



В салоне Octavia больше не будут устанавливать привычный селектор автоматической коробки передач, а управление режимами будет происходить через специальный переключатель.

Сейчас известно, что в четвертом поколение Octavia появится трехзонный климат-контроль, спортивные сиденья и новые более качественные отделочные материалы.

Уже известно, что в отличие от предшественника новая Octavia станет длиннее, но расстояние между осями будет прежним. Ширина окажется на 15 мм больше.

Линейка двигателей семейства Octavia будет представлена бензиновыми и дизельными ДВС, а также гибридными установками.

В базовых версиях предложат переднеприводную систему, а в более дорогих версиях будет полный привод.

11 ноября компания представит в Праге универсал Octavia, а в конце месяца состоится дебют лифтбека. На европейском рынке продажи модели планируют запустить в 2020 году.