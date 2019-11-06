Volkswagen начал серийное производство электромобиля ID.3

Презентация немецкого электрокара проходила на автосалоне во Франкфурте в сентябре этого года.

Теперь Volkswagen официально объявил о том, что начал серийное производство электромобиля ID.3 на производственной площадке в Цвиккау.

Первая партия хэтчбеков будет выпущена в этом месяце, при этом полноценные поставки дилерам организуют только летом следующего года.

Как рассказали в компании, они уже оформили более 53 тыс. заявок на новинку.