Что чаще всего ломается в Ford Focus 3?

Любое авто, вне зависимости от того, какой у него производитель, или что это за модель, имеет неприятную особенность ломаться. Предугадать проблему порой бывает крайне затруднительно, поэтому автовладельцы всегда стараются подвести общую черту под определенными моделями. Это помогает выделить слабые места и уязвимости, о которых и пойдет далее речь.

Самые распространенные проблемы двигателей Ford Focus 3

По статистическим данным, наиболее часто у Ford Focus 3 можно встретить проблемы с двигателем, объем которого составляет 1.6 литра. Пользователи жалуются на то, что мотор начинает серьезно троить при холодном запуске. Также ощущаются серьезные провалы в тяге. Иногда может дойти и до того, что двигатель начинает глохнуть. Завод дал официальный ответ на данную проблему, объяснив ситуацию тем, что внутри камеры сгорания откладывается нагар. Американцы решили данную проблему выпуском специальной прошивки, которую назвали PCM. Она отвечает за модуль управления мотором, и, по словам владельцев дефектных авто, эта программная надстройка действительно решает проблему. На странице https://autodostoinstvo.ru/osnovnye-neispravnosti-ford-focus-3/ можно узнать подробнее об этой и других частых поломках в Ford Focus 3.

Другие проблемы, связанные с заводским браком

Гордостью владельцев Ford всегда выступала трансмиссия, работающая по преселективной логике, которая получила название PowerShift. Дело в том, что автоматическая коробка передач сильно страдает в пробках и даже доходит до того, что машина глохнет. В иных же случаях можно наблюдать за тем, как машину “дергает” из-за этого. Многие жалуются на возникающие при этом звуки скрежета, которые усиливаются при переключении скоростей. В процессе набора скорости же могут наблюдаться толчки. По этой причине рейтинг Ford Focus 3 во многих странах был понижен на несколько пунктов.

У Ford Focus 3 можно встретить следующие “болезни”:

пропускает правый сальник полуоси;

моторный отсек забивается грязью;

быстро царапается лобовое стекло, могут пойти трещины;

электроусилитель EPS на скорости утяжеляет процесс управления.

Это далеко не все проблемы, которые возникают у данной проблемы. Иногда подводит и рулевая рейка, хотя данная проблема не так распространена, как вышеперечисленные. Для тех, кто задается вопросами о кузове есть хорошие новости — он сделан довольно качественно и не покрывается коррозией.

Вот, пожалуй, и все, что нужно знать о Ford Focus 3 перед его покупкой. Проблемы, конечно неприятные, но далеко не критичные. Именно по этой причине у этого авто осталось такое большое количество поклонников, которые видят в машине больше преимуществ, нежели недостатков.