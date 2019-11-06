Российским журналистам удалось выяснить, когда на российском рынке появится Audi Q3 Sportback.

Как сообщают журналисты Motor1.com, ссылаясь на представителей российского офиса компании, в России новый Audi Q3 Sportback появится в 2020 году.

Ожидаются в нашей стране не только кроссоверы Audi Q3 Sportback, представленные летом этого года, но и заряженные версии RS, которые дебютировали в сентябре.

Также в следующем году в нашу страну приедут и топовые экземпляры обычного кроссовера с двухлитровым двигателем и полноприводной системой.

Стоимость и комплектации новинок будут объявлены ближе к старту продаж.