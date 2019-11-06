Китайская компания Landwind официально анонсировала старт продаж и стоимость кроссовера с названием E315.

Этот автомобиль имеет внешность, схожую с новым Hyundai Santa Fe, но при этом оформление задней части в нем оригинальное.

В салоне новинки есть современная информационно-развлекательная система с большим экраном, который объединён с виртуальной панелью приборов.

Еще у кроссовера будет спортивный руль и увеличенная центральная консоль. Моторная гамма Landwind E315 представлена 1,5-литровым турбодвигателем с отдачей 163 л.с.

В паре с ним будет работать шестискоростная механика или 7-ступенчатый робот. Система привода в модели предлагается только на переднюю ось.

Аналог Hyundai Santa Fe оказался в 3 раза дешевле оригинала и его стоимость составила 82 800 юаней минимум, а это около 753 тыс. рублей.