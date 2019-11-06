В Германии начнут увеличивать скидки на электромобили

Об этом стало известно после проведения автомобильного саммита в стране.

В саммите приняли участие представители властей и руководство автомобильных компаний.

Они договорились, что есть необходимость увеличивать популярность электрокаров в Германии, а значит требуется увеличение субсидий на покупку таких автомобилей.

Участники саммита предложили увеличить скидку при покупке электромобиля на 50%.

В частности, скидка на электрокар стоимостью 40 тыс. евро составит 6 тыс. евро, а при выборе более дорогого электромобиля скидка будет 5 тыс. евро.

Также предлагают создавать выгодные программы для покупателей гибридных машин. Новая программа будет действовать до 2025 года минимум.