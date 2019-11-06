Об этом стало известно после проведения автомобильного саммита в стране.
В Германии начнут увеличивать скидки на электромобили
06.11.2019 14:14
31 0
В саммите приняли участие представители властей и руководство автомобильных компаний.
Они договорились, что есть необходимость увеличивать популярность электрокаров в Германии, а значит требуется увеличение субсидий на покупку таких автомобилей.
Участники саммита предложили увеличить скидку при покупке электромобиля на 50%.
В частности, скидка на электрокар стоимостью 40 тыс. евро составит 6 тыс. евро, а при выборе более дорогого электромобиля скидка будет 5 тыс. евро.
Также предлагают создавать выгодные программы для покупателей гибридных машин. Новая программа будет действовать до 2025 года минимум.
Комментарииcomments powered by HyperComments