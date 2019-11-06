Новый большой седан LADA показали на первых изображениях

В Сети опубликовали рендерные изображения, продемонстрировав, как мог бы выглядеть седан Лада, который будет больше, чем Веста.

На эту тему решили пофантазировать дизайнеры портала auto.mail.ru. Они предположили, что в целом компания «АвтоВАЗ» процветает, в том числе и благодаря новому дизайну автомобилей.

Возможно в будущем вазовцы вернутся к идее по созданию автомобиля класса D или даже Е, но пока такая возможность в компании не рассматривается.

Эксперты считают, что большой седан обязательно бы нашел своих покупателей, несмотря на высокую стоимость.

Впрочем, большой седан мог бы стоить порядка 1 млн рублей, но даже с таким ценником он окажется дешевле, чем ближайшие конкуренты.