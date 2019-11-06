Geely рассекретил необычный кроссовер Geely Icon

Китайский бренд Geely после публикации нескольких изображений салона и экстерьера нового автомобиля, провела его презентацию.

Geely рассекретил кроссовер Geely Icon, который получил необычный, но при этом лаконичный дизайн, соответствующий современным тенденциям. В салоне Icon предложат два экрана диагональю по 10,25 дюйма.

Один из них расположится перед водителем, а второй будет отвечать за управление информационно-развлекательной системой. Также в Geely отметили, что в салоне кроссовера в общей сложности 31 ниша, созданная для хранения самых разных предметов.

Среди доступных в комплектациях опций отмечают систему контроля качества воздуха, ионизатор, систему автоматической парковки, камеры кругового обзора, а также систему автоматической парковки. Создавался автомобиль на платформе BMA, созданной совместно с Volvo.

Его габариты составляют: 4 350/1 810/1 615 мм, колесная база – 2 640 мм.

Линейка двигателей будет представлена только одним двигателем, а это 1,5-литровый 177-сильный агрегат, работающий в паре с семискоростным роботом и переднеприводной системой.

О стоимости и комплектациях будет объявлено в ближайшее время.