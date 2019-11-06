Россияне за 9 месяцев потратили на покупку новых авто 1,8 трлн рублей

В сравнении с показателем прошлого года такая сумма оказалась на 6 процентов больше.

Российские аналитики из «Автостат» выяснили, что за период с января по сентябрь этого года россияне потратили на покупку новых авто 1,8 трлн рублей, что превышает прошлогодний результат.

Рост емкости рынка в денежном выражении связан с ростом средней стоимости одной машины. Как известно, в России средневзвешенная стоимость авто выросла на 8,5%.

На покупку российских машин было потрачено 179 млрд рублей, а на иномарок – 1 трлн 640 млрд рублей.