Недавно агентство «Автостат» опубликовало рейтинг самых распространенных автомобилей в Москве, а теперь были названы топ-10 самых популярных автомобилей у жителей Петербурга.

В Северной столице по состоянию на середину 2019 года было зарегистрировано 1,8 млн машин, а это 4% от общего показателя по России.

Чаще всего на дорогах Петербурга можно встретить Ford Focus, а именно он и является самым популярным. Таких машин зарегистрировано 50,9 тыс. экземпляров.

На втором месте с результатом 40,5 тыс. экз. располагается Hyundai Solaris и на третьем месте находится Volkswagen Polo (37,1 тыс. ед.).

В десятке лидеров оказались: KIA Rio (36,2 тыс. нд.), Skoda Octavia (33,9 тыс. нд.), Renault Logan (31 тыс. ед.), LADA 2107 (29 тыс. ед.), LADA 2106 (25,4 тыс. ед.), Volkswagen Passat (23 тыс. ед.) и Opel Astra (22,5 тыс. ед.).