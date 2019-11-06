Продажи компании Haval в России начали расти с момента выхода новых моделей и организации производства новинок на предприятии в Тульской области.
Haval в России установил новый рекорд по продажам в октябре
06.11.2019 13:05
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Согласно последним отчетным данным по продажам за октябрь, Haval в России установил новый рекорд по продажам, реализовав 1 514 новых машин.
Этот результат оказался в 4,2 раза больше и является рекордным. За период с начала года дилеры бренда продали 8 538 автомобилей, что в 3,9 раза больше.
Кроссовер Haval H6 остается бестселлером бренда. Его объёмы продаж в прошлом месяце составили 667 ед. На втором месте располагается новинка — Haval F7.
Этот кроссовер разошелся тиражом в количестве 602 экземпляров. Также дилеры марки продали 150 единиц Haval H2 и 95 экземпляров Haval H9.
Производство Haval H5 стартует в РФ в первом квартале 2020 года
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