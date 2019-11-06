Haval в России установил новый рекорд по продажам в октябре

Продажи компании Haval в России начали расти с момента выхода новых моделей и организации производства новинок на предприятии в Тульской области.

Согласно последним отчетным данным по продажам за октябрь, Haval в России установил новый рекорд по продажам, реализовав 1 514 новых машин.

Этот результат оказался в 4,2 раза больше и является рекордным. За период с начала года дилеры бренда продали 8 538 автомобилей, что в 3,9 раза больше.

Кроссовер Haval H6 остается бестселлером бренда. Его объёмы продаж в прошлом месяце составили 667 ед. На втором месте располагается новинка — Haval F7.

Этот кроссовер разошелся тиражом в количестве 602 экземпляров. Также дилеры марки продали 150 единиц Haval H2 и 95 экземпляров Haval H9.