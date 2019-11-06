В октябре в РФ увеличились продажи Mitsubishi Outlander и ASX

В отчетный период автопроизводитель в России реализовал 3 528 новых авто, а этот показатель оказался хуже на 16,8%.

Отрицательная динамика продаж наблюдается и за период с начала года, когда дилеры бренда реализовали 32 368 автомобилей, что на 8,7% меньше.

При этом в октябре в РФ выросли продажи Mitsubishi Outlander и ASX. Первый остается бестселлером марки и был продан в количестве 2 381 ед., что на 4,5% больше.

Mitsubishi ASX стал третьим самых продаваемым автомобилем компании с результатом 325 ед, что на 25% больше.

На втором месте по продажам располагается Pajero Sport, но его продажи упали на 53,9% до 508 ед.