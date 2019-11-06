Официальная премьера нового кроссовера от Aston Martin состоится 20 ноября, а пока автопроизводитель подогревает интерес к новинке.

Aston Martin назвал начальную стоимость DBX и показал его салон до премьерного показа. Согласно официальной информации, минимальная стоимость Aston Martin DBX составит 193 500 евро для европейского рынка.

В эквиваленте стоимость модели будет 13,6 млн рублей, а это практически цена Lamborghini Urus или Bentley Bentayga.

Что касается салона, то в нем оформление, как у Mercedes-Benz с таким же центральным экраном мультимедиа, блоком управления климатом и рулем.

В салоне есть пять полноценных посадочных мест, отделка кожей, климат-контроль на три зоны, панорамная крыша, а также подогрев всех сидений.

Моторная гамма автомобиля будет представлена турбированным 4,0-литровым двигателем с отдачей 550 л.с. при 700 Нм.

В паре с мотором работает 9-ступенчатый автомат и полноприводная система. Прием заказов на новинку уже стартовал, в том числе и на российском рынке.