Обновленный кроссовер для американского рынка был представлен в сентябре, а теперь компания запускает его в продажу.



Недавно были объявлены цены обновленного кроссовера Honda CR-V для рынка США. В отличие от предшественника автомобиль в базовой комплектации прибавил в цене 600 долларов.

Теперь начальная стоимость Honda CR-V составляет 26 145 долларов. За эти деньги предлагается модель с полуторалитровым 193-сильным двигателем и переднеприводной системой.

Топовый вариант получил ценник 35 845 долларов. Кроссовер с обычными ДВС уже предлагается для покупки, а вот гибридная модификация поступит в продажу в следующем году.