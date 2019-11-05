В России кроссовер Mazda CX-5 получил зимнюю спецверсию

Японская компания на российском рынке будет продавать спецсерию Zima Edition, и такие версии будут доступны для комплектаций Supreme и Executive.

В российском подразделении Mazda заявили, что Zima Edition была специально разработана для нашего рынка.

В ней будет устанавливаться зимняя «резина», система динамического контроля с автозапуском и бесконтактная система открывания двери багажного отделения.

Все это является дополнительным оборудованием в рамках пакета Zima Edition. Остальные опции для кроссовера соответствуют комплектациям Supreme и Executive.

В дилерских центрах Mazda CX-5 Zima Edition стоит от 2 130 000 рублей.