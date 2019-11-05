Ford превратил новый Ford Bronco в гоночный внедорожник

Ford готовит новое поколение внедорожника Bronco, но до его презентации пока еще достаточно далеко.

При этом американская компания показала гоночный Bronco R, созданный на платформе T6, которая ляжет в основу возрожденного Bronco.

Презентация гоночного прототипа прошла в пустыне недалеко от Лас-Вегаса. На показе продемонстрировали заезд автомобиля, а также раскрыли некоторые его технические характеристики.

Так, внедорожник получил кузов из композитного материала, многорычажную подвеску сзади и независимую подвеску типа McPherson спереди.

В целом представленный Bronco R дает некоторое представление о серийной версии Bronco.

Презентация внедорожника состоится весной следующего года, и как ранее сообщалось, под капотом внедорожника будут устанавливать турбомотор объёмом 2,3-литра.

Его мощность составит 270 л. с. при 420 Нм крутящего момента. В дальнейшем ожидается появление гибридной версии внедорожника.

По слухам, в серийном Bronco будут устанавливаться неразрезные передние и задние мосты, а если эта информация верна, то модель составит серьезную конкуренцию Jeep Wrangler.

Что касается представленного Ford Bronco R, то он будет принимать участие в ралли-рейде Baja 1000.

