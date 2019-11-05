Названы самые распространенные японские марки и модели в РФ

По данным специалистов, по состоянию на июль 2019 года в нашей стране числится 3,16 млн автомобилей Toyota. На втором месте оказались машины бренда Nissan с результатом 1,9 млн экземпляров.

На третьем месте среди самых распространенных японских марок оказалась Mitsubishi. Таких машин в автопарке числится 1,1 млн единиц.

Также аналитики насчитали 715 тыс. авто Mazda, 663,7 тыс. – Honda, 386,6 тыс. – Suzuki, а также 290 тыс. – Лексусов и 255 тыс. – Субару.

Среди японских моделей самыми распространенными являются Toyota Corolla (647,6 тыс. ед.), Toyota Camry (435 тыс. ед.) и Toyota RAV4 (410 тыс. ед.).