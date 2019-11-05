Продажи машин Chery в России в октябре увеличились на 34%

Российское подразделение китайской компании опубликовало отчетные данные по продажам автомобилей в октябре.

В прошлом месяце дилеры бренда на российском рынке реализовали 676 новых авто, а этот результат оказался на 34% больше.

Положительная динамика продаж наблюдается и за период с начала года, когда модели Chery разошлись тиражом в количестве 4 920 экземпляров, что на 5% больше.

Чаще всего в России продается кроссовер Tiggo 4, доля которого в продажах составляет 57%.

Напомним, что модельный ряд компании в России представлен следующими автомобилями: Tiggo 2, Tiggo 3, Tiggo 4, Tiggo 5 и Tiggo 7.