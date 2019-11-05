В России на 8,5% выросла средняя стоимость нового автомобиля

Аналитики агентства «Автостат» опубликовали результаты нового исследования, которое показало, насколько изменилась средняя цена новой машины в РФ за период с января по сентябрь этого года.

В отчетный период средневзвешенная стоимость автомобиля составила 1 536 000 рублей.

В сравнении с аналогичным периодом средняя стоимость нового автомобиля в России выросла на 8,5%.

Сильнее всего подорожали иномарки – плюс 9,6%. Стоимость одной иномарки в среднем составляет 1 795 000 рублей.

Средняя цена отечественной машины составила 662 тыс. рублей, а это на 6,7% больше.