АвтоВАЗ скоро представит «зимнюю» Lada Vesta

Lada Vesta с вариатором Jatco JF015E будет предлагаться с «зимним» пакетом, в котором будет подогрев руля, трехуровневый подогрев передних кресел, а также обогрев наружных зеркал и лобового стекла.

Как выяснила «Российская газета», за этот пакет доплата будет составлять 25 тыс. рублей. Официально цена на «зимний» пакет пока не объявлена.

Lada Vesta с вариатором Jatco JF015E уже скоро проступит в продажу, а вариатор будет работать с 1,6-литровым 113-сильным мотором от Renault. Вариатор будет устанавливаться на все семейство «Веста».