Росстандарт 5 ноября объявил об отзыве, организованном компанией BMW.
BMW объявила об отзыве 36 автомобилей BMW X3 и X4 в России
05.11.2019 22:14
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BMW объявила об отзыве 36 автомобилей BMW X3 и X4, реализованных в период с октября этого года по настоящее время.
В кроссоверах марки обнаружили возможность неправильного крепления поворотных креплений, что может стать причиной потери направляющей системы подвески колеса.
В рамках сервисной акции владельцам отзывных автомобилей произведут замену дефектных поворотных опор. Все работы в рамках отзыва будут осуществляться за счет компании.
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