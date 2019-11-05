BMW объявила об отзыве 36 автомобилей BMW X3 и X4 в России

BMW объявила об отзыве 36 автомобилей BMW X3 и X4, реализованных в период с октября этого года по настоящее время.

В кроссоверах марки обнаружили возможность неправильного крепления поворотных креплений, что может стать причиной потери направляющей системы подвески колеса.

В рамках сервисной акции владельцам отзывных автомобилей произведут замену дефектных поворотных опор. Все работы в рамках отзыва будут осуществляться за счет компании.