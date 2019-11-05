До конца года на производственной линии «АвтоВАЗа» должна стартовать сборка обновлённой версии Lada 4×4.

Всех подробностей про обновление пока не раскрывают, при этом в Сети регулярно появляются новые сообщения о новой модели.

Так, телеграм-канал «Русский автомобиль» со ссылкой на свои источники сообщил, что в Lada 4×4 будет установлен электронный блок управления климатом.

Помимо этого заявления, на канале опубликовали снимки этого блока. Но несмотря на новый современный блок управления сам отопитель в «ниве» останется прежним.

Кондиционер в обновленной Lada 4×4 будет и дальше предлагаться в качестве опции, тогда как в базовой комплектации его устанавливать не будут.

Сам кондиционер будет устанавливаться другой, более эффективный с кнопкой расположенной на блоке управления климатом.

Напомним, ранее сообщалось что в Lada 4×4 установят новые бампера с интегрированными в них противотуманными фарами.

Больше всего изменений внесут в салоне, а вот технически автомобиль не изменится, и он по-прежнему будет предлагаться с 1,7-литровым 83-сильным мотором и пятиступенчатой механической коробкой.