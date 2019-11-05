Kia раскрыла внешность нового купе-кроссовера Kia Futuron

Презентация электрического кроссовера состоится 10 ноября, но уже сегодня компания распространила тизерные изображения, которые раскрывают дизайн новинки.

Kia раскрыла дизайн нового кроссовера Kia Futuron, который имеет купербразный кузов и большие колесные диски.

Этот автомобиль будет оснащен автопилотом четвертого поколения, полностью электрической силовой установкой с четырьмя моторами, полноприводной системой и аккумуляторами повышенной емкости.

Длина кроссовера составит 4 850 мм, а расстояние между осями будет 3 000 мм. Премьера новой модели состоится в Шанхае 10 ноября.