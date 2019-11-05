Презентация электрического кроссовера состоится 10 ноября, но уже сегодня компания распространила тизерные изображения, которые раскрывают дизайн новинки.
Kia раскрыла внешность нового купе-кроссовера Kia Futuron
05.11.2019 11:28
29 0
Kia раскрыла дизайн нового кроссовера Kia Futuron, который имеет купербразный кузов и большие колесные диски.
Этот автомобиль будет оснащен автопилотом четвертого поколения, полностью электрической силовой установкой с четырьмя моторами, полноприводной системой и аккумуляторами повышенной емкости.
Длина кроссовера составит 4 850 мм, а расстояние между осями будет 3 000 мм. Премьера новой модели состоится в Шанхае 10 ноября.
Комментарииcomments powered by HyperComments