Ранее предполагалось, что возрожденный внедорожник дебютирует в конце этого года.

При этом в компании официально сообщили, что новый Ford Bronco представят весной следующего года, а точную дату дебюта объявят дополнительно.

Как ранее сообщалось, возрожденная модель сохранит рамную конструкцию и получит полный привод.

Ford Bronco будут выпускать в трех версиях, среди которых одна будет двухдверная, вторая – четырехдверная, а третьей окажется модель в кузове пикап.

По информации источников, дизайн прототипа выполнили в ретро-стиле с использованием прямоугольной решетки радиатора и круглых фар.