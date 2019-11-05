Представлен новый бюджетный кроссовер Toyota Raize

Первые партии кроссовера уже появились у дилеров компании в Японии, а о старте продаж будет объявлено в ближайшее время.



Автопроизводитель Toyota официально представил новый бюджетный кроссовер с названием Toyota Raize, разработкой которого занимались Toyota и Daihatsu.

Это первая серийная модель, разработанная совместными усилиями брендов, а в ее основе расположилась платформа DNGA (Daihatsu New Global Architecture), используемая в Daihatsu Rocky. Длина нового автомобиля составляет 3 995 мм, а ширина – 1 695 мм.

Объём багажного отделения будет 369 литров, тогда как при сложенных задних сидениях объём увеличится в два раза.

В салоне нового Toyota Raize предлагается полностью цифровая панель приборов, информационно-развлекательная система с семидюймовым экраном, а также сидения с выраженной боковой поддержкой и красной прострочкой.

Линейка двигателей представлена литровым турбированным двигателем 1KR-VET, мощность которого пока не раскрыли.

В паре с силовой установкой будет работать вариатор D-CVT, передающий крутящий момент на переднюю или обе оси с системой Dynamic Torque Control 4WD. За пределами японского рынка кроссовер появится в следующем году. Стоимость и комплектации представленного кроссовера будут известны позднее.