BMW готовит новый купеобразный кроссовер BMW Х8

Немецкий автопроизводитель уже начал работу над новым проектом, в рамках которого будет выпущен купеобразный кроссовер BMW Х8.

О планах по выпуску большого кросс-купе рассказали представители компании в интервью с зарубежными журналистами.

Разработка такой новинки уже началась, а ее презентацию планируется провести в 2021 году. Помимо нового кузова кросс-купе будет еще и роскошным вариантом флагмана Х7.

Еще новой модели приписывают 4,4-литровый битурбированный двигатель, не используемый в Х7 и знакомый по седану М5.

Другие подробности о BMW Х8 пока не раскрывают.