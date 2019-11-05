Немецкий автопроизводитель уже начал работу над новым проектом, в рамках которого будет выпущен купеобразный кроссовер BMW Х8.
BMW готовит новый купеобразный кроссовер BMW Х8
05.11.2019 11:02
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О планах по выпуску большого кросс-купе рассказали представители компании в интервью с зарубежными журналистами.
Разработка такой новинки уже началась, а ее презентацию планируется провести в 2021 году. Помимо нового кузова кросс-купе будет еще и роскошным вариантом флагмана Х7.
Еще новой модели приписывают 4,4-литровый битурбированный двигатель, не используемый в Х7 и знакомый по седану М5.
Другие подробности о BMW Х8 пока не раскрывают.
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