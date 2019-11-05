Ожидается, что серийное производство обновленного внедорожника стартует в конце этого года, а в начале 2020 года он поступит в продажу.

В Сети между тем появляются новые подробности об обновлении. Так, ранее стало известно, что экстерьер автомобиля существенных изменений не претерпит, а в моторной гамме и вовсе изменений не ожидается.

При этом «АвтоВАЗ» расширит список доступных опций, систем функций, а также серьезно обновит салон.

Как выяснилось, в салоне начнут использовать более качественный пластик, установят новую панель приборов, а комбинацию приборов выполнят в оранжевом стиле.

Также внедорожник получит новую форму сидений, а на заднем диване появится три подголовника. Помимо этого, в Lada 4×4 появится формованный потолок, как у современных Лад.

В экстерьере появится антенна и новые бамперы, а еще вазовцы в модели начнут использовать новые уплотнители и изменят конструкцию отопителя.