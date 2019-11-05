Skoda показала новую Skoda Octavia на официальном видео

Компания Skoda подогревает интерес к автомобилю четвертой генерации, дебют которого состоится через неделю.

Skoda показала детали новой Skoda Octavia на официальном видео, в числе которых рисунок светодиодных матричных фар, оформление задней оптики и контуры кузова.

Уже известно, что в отличие от предшественника модель станет длиннее, но расстояние между осями будет прежним. Ширина окажется на 15 мм больше.

Линейка двигателей новой Octavia будет представлена бензиновыми и дизельными ДВС, а также гибридными установками.

В базовых версиях предложат переднеприводную систему, а в более дорогих версиях будет полный привод. 11 ноября компания представит в Праге универсал Octavia, а в конце месяца состоится дебют лифтбека. На европейском рынке продажи модели планируют запустить в 2020 году.