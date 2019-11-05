Компания Infiniti анонсировала скорый дебют купеобразной версии кроссовера QX55, дизайн которого будет выполнен в стилистике FX.
Infiniti распространила новый тизер купе-кроссовера QX55
05.11.2019 10:30
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Infiniti показала новый тизер купеобразного кроссовера QX55, на котором продемонстрировали его силуэт. Уже известно, что новинка выйдет на рынок в следующем году.
Никаких подробностей в компании по-прежнему не раскрывают. Пока известно, что автомобиль выполнят по мотивам Infiniti FX первого поколения, который сняли с производства.
QX55 не будет преемником последнего, а его габариты окажутся компактнее. В основе кроссовера расположится платформа с поперечным расположением двигателя.
Ожидается, что презентация новинки состоится зимой или весной, а в продажу она поступит летом 2020 года.
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