Infiniti распространила новый тизер купе-кроссовера QX55

Компания Infiniti анонсировала скорый дебют купеобразной версии кроссовера QX55, дизайн которого будет выполнен в стилистике FX.

Infiniti показала новый тизер купеобразного кроссовера QX55, на котором продемонстрировали его силуэт. Уже известно, что новинка выйдет на рынок в следующем году.

Никаких подробностей в компании по-прежнему не раскрывают. Пока известно, что автомобиль выполнят по мотивам Infiniti FX первого поколения, который сняли с производства.

QX55 не будет преемником последнего, а его габариты окажутся компактнее. В основе кроссовера расположится платформа с поперечным расположением двигателя.

Ожидается, что презентация новинки состоится зимой или весной, а в продажу она поступит летом 2020 года.