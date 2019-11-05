Представлен серьезно обновленный седан Hyundai Grandeur

Компания Hyundai показала седан Grandeur, в котором обновления затронули внешность, салон и даже габариты.

Теперь автомобиль имеет длину 4 990 мм, что на 60 мм, а его колесная база составляет 2 885 мм, что на 40 мм больше. Ширина модели выросла на 10 мм до 1 875 мм.

В экстерьере Hyundai Grandeur обновилась оптика, бамперы и решетка радиатора, где появились светящиеся ячейки рядом со светодиодными фарами.

В салоне установили два 12,3-дюймовым экрана, в том числе и мультимедийной системы. Еще автопроизводитель заявляет об улучшенной шумоизоляции и более эффективной системе очистки воздуха. Сидения в топовых версиях седана будут обиты кожей наппа.

Список оборудования пополнился системой автоматического торможения при движении задним ходом и системой, которая будет предупреждать водителя о возможном столкновении при проезде перекрёстка. Что касается линейки двигателей, то в ней произошли изменения.

Вместо базового 2.4 GDI (190 л.с.) теперь предлагается 2,5-литровый двигатель Smartstream, который будет работать с 8-ступенчатой автоматической КП.

Такая же КП заявлена и для гибридной 200-сильной версии. В линейке двигателей также остался газовый мотор V6 3.0 LPi (235 л.с.) и V6 3.3 (290 л.с.).

2,2-литровый дизельный мотор для модели больше не предлагается. Уже сейчас корейские дилеры Hyundai принимают заказы на обновленный седан, а его полноценная премьера состоится в конце декабря. Стоимость Hyundai Grandeur варьируется от 26 800 до 28 400 долларов.