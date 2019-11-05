6 марок изменили цены на свои автомобили во второй половине октября

Российские эксперты «Цена Авто» сообщили, что во второй половине октября стоимость своих автомобилей пересмотрели шесть автомобильных компаний.

В период с 16 по 31 октября 2019 года автопроизводители в основном повышали цены на отдельные модели, за исключением Volkswagen, который снизил стоимость Tiguan и Amarok.

Некоторые комплектации этих автомобилей стали дешевле на сумму от 50 до 173 тыс. рублей. У Nissan Murano самая дорогая комплектация прибавила в цене 40 тыс. рублей, а модели Genesis G80 и G90 стали дороже на 20-50 тыс. рублей в зависимости от комплектации.

Hyundai переписала цены на автомобили Solaris, Elantra и Sonata. В большинстве комплектаций эти модели стали дороже на 5-20 тыс. рублей.

Также во второй половине октября прибавили в цене седан Citroen C4 +12 тыс. руб.), а также BMW 8-Series Gran Coupe (+70 тыс. руб.) и BMW Х1 (+10 тыс. руб.).