Автопроизводитель Hyundai объявил о намерении провести отзывную кампанию, которая затронет 116 тыс. автомобилей нескольких моделей.
Hyundai отзовет свыше 116 тыс. автомобилей из-за подушек безопасности
05.11.2019 09:45
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В 116 490 машинах марки могли быть установлены дефектные подушки безопасности, способные сработать в любой момент.
Такими подушками безопасности могли оснастить модели i30, сошедшие с конвейера с января 2007 года по сентябрь 2011 года, и Palisade, выпущенные с ноября прошлого года по август этого года.
В 2 903 экземплярах Sonata Hybrid, которые были собраны в период с июля по октябрь этого года может срабатывать сигнальная лампа, что обусловлено помехами между проводкой управления и шлангом отопителя.
Это также может стать причиной выключения силовой установки. Отзыв гибридной Sonata начнется с 24 ноября, а Palisade и i30 отзывают с 1 ноября.
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