Названы регионы России, где чаще всего продаются новые автомобили

Российские аналитики опубликовали результаты нового исследования, которое показало, в каких регионах страны чаще всего продаются автомобили.

По данным агентства «Автостат» за три квартала текущего года в России было реализовано 1,13 млн новых легковушек, что на 2% хуже, чем годом ранее.

Лидером в рейтинге регионов России, где чаще всего продаются новые автомобили, традиционно остается Москва. В столице в указанный период было продано 158,4 тыс. новых авто, что на 6% меньше.

Доля Москвы в общих продажах составила 14%. Подмосковье оказалось на второй позиции с долей 9%, объёмом проданных авто 101,8 тыс. и ростом на 9%.

Северная столица находится на третьем месте с результатом (75 тыс. ед.; -6%) и долей 6,6%.

В десятке оказались следующие регионы: Татарстан (49,3 тыс. ед.; -3%), Краснодарский край (43,1 тыс. ед.; -1%), Башкортостан (39,7 тыс. ед.; -5%), а также Самарская (36,5 тыс. ед; -6%), Свердловская (35,7 тыс. ед.; -5%), Челябинская (29,3 тыс. ед.; -6%) и Ростовская (27,9 тыс. ед.; -7%) области.