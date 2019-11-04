Российское подразделение Volvo отчиталось о результатах своей деятельности за октябрь.

Так стало известно, что Продажи машин Volvo в России в октябре выросли на 16%, а объёмы составили 844 ед. за период с начала года также наблюдается положительная динамика, когда дилеры бренда в России реализовали 6 740 автомобилей, что на 13,4% больше.

Самым востребованным в России стал ХС60 второй генерации. Его результат – 303 проданных экземпляра, что на 69,3% больше.

На втором месте по объёмах реализованных штук оказался ХС40 – 245 ед. (+26,9%). В тройке самых популярных авто бренда оказался ХС90 – 158 ед., что на 25% хуже.