Kia озвучила дату старта продаж нового кроссовера Kia KX3

В компании Kia рассказали, когда начнут продажи нового компактного кроссовера Kia KX3 на китайском рынке.

Этот автомобиль уже представлен на корейском рынке, а вторым рынком для него становится китайский. Позднее Kia KX3 появится и в Индии, а также он приедет и в Россию.

Премьерный показ модели состоится 22 ноября на мотор-шоу в Гуанчжоу и в этот же день она станет доступна для покупки.

Дизайн интерьера и экстерьера автомобиля полностью копирует корейский вариант.

Его моторная гамма в Китае будет представлена полуторалитровым 115-сильным двигателем.

Также Kia KX3 лишился полного привода и будет предлагаться только в переднеприводном исполнении. Сборка автомобиля уже стартовала на предприятии Kia и Dongfeng.

Предварительная стоимость составит 108 900 юаней или около 990 тыс. рублей. Напомним, что Kia KX3 является адаптированной для китайского рынка версией глобального кроссовера Kia Seltos, а с таким названием он появится в России.