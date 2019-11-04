«АвтоВАЗ» объяснил причину «хлипкого» кузова своих автомобилей

Пресс-центр «АвтоВАЗа» распространил видеоролик, где объясняют, по какой причине кузов автомобилей выполнен из тонкого металла.

Так, было сказано, что причиной использования тонкой обшивки является в первую очередь безопасность.

Дело в том, что современные Лады и не только, имеют хлипкий кузов, но при этом их каркас выполнен из сверхпрочной стали, позволяющей защищать салон машины, водителя и пассажиров.

Также в автомобилях имеются зоны запланированной деформации.

Еще тонкий металл обшивки позволяет нанести намного меньше травм пешеходу. При этом старые машины с кузовом из толстого металла по результатам краш-тестов показывали 0 звезд по защите пассажиров.