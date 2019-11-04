Скидки в ноябре на свои модели объявил «АвтоВАЗ»

Минимальная скидка на автомобили составит 20 тысяч рублей, тогда как максимальная выгода может составить 115 тыс. рублей.

Получить скидку предлагается в рамках специальных предложений, действующих в ноябре.

Одним из спецпредложений является программа «Трйди-ин», где скидка в зависимости от выбранной модели может составить от 20 до 50 тыс. рублей.

Также можно воспользоваться предложением с названием «Гарантия обратного выкупа (Buy Back)», в рамках которого можно вносить установленный ежемесячный платеж, а после сдать машины дилеру за 50% от стоимости и приобрести новую модель.

Также в ноябре предлагается использовать программу «Осеннее предложение», где скидка в зависимости от выбранной машины составит от 30 до 90 тыс. рублей.

Еще есть акция EcoGas, предполагающая скидку до 115 тыс. рублей на биотопливные Лады, а также продлили программы LADA Finance, LADA Leasing и LADA в такси.