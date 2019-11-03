В Россию приедет обновлённый кроссовер Infiniti QX80

Компания Infiniti провела еще одно обновление для своего внедорожника Infiniti QX80.

В 2018 году этот внедорожник получил обновление, которое затронуло внешность флагмана, а в автомобиле 2020 модельного пересмотрели салон и список оснащенности. Вот такой внедорожник приедет на российский рынок.

Как стало известно, в Россию обновлённый кроссовер Infiniti QX80 приедет в следующем году, а более точные сроки старта продаж и комплектации будут известны позднее.

В Infiniti QX80 2020 появилась новая передняя панель в стиле Nissan Patrol, новая панель приборов, а также современная мультимедийная система Infiniti InTouch с поддержкой смартфонов.

Помимо этого в модели установлена аудиосистема Bose Performance Series с 17 динамиками. Что касается списка оборудования, то теперь в нем будет комплекс безопасности ProPilot Assist, а стандартными станут системы: распознавания помех при открытии задних дверей, слежения за разметкой и мониторинг слепых зон.

В специальной версии, которая была представлена в честь 30-летия бренда, предложат еще кованные диски размером 22 дюйма, хромированные элементы и особое оформление. Моторная гамма все также представлена 5,6-литровым 405-сильным двигателем, пару которому составляет семискоростной автомат.