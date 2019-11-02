Составлен топ-5 самых быстро ржавеющих иномарок в России

Автомобильные эксперты в России рассказали о пятерке иномарок, кузов которых начинает подвергаться коррозии уже через несколько лет после покупки.

В РФ составили рейтинг самых быстро ржавеющих иномарок, представленный пятью автомобилями.

Возглавляет ТОП-5 китайский кроссовер Geely Emgrand X7 2011-2013 г. как говорят эксперты уже через год эксплуатации в этой машине практически не остается элементов, на которых не наблюдается коррозии.

На втором месте антирейтинга оказался Opel Astra 2005-2012 г.в., в которых гниет днище, капот, колесные арки и двери нижней части.

Nissan Almera первой генерации вошел в тройку списка самых быстро ржавеющих иномарок в России. В версии европейской сборки ржавчина появляется уже через три-четыре года эксплуатации.

Следующими в списке, составленном экспертами NJCAR.RU, оказались Mazda 6 2005-2008 годов выпуска и Ford Mondeo образца 2006-2010 года.