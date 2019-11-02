Названы самые популярные у корпоративных клиентов автомобили

Исследование показало, что корпоративные продажи по итогам трех кварталов этого года, выросли на 15% до 168,3 тыс. реализованных единиц.

Самые популярные автомобили у корпоративных клиентов были названы специалистами «Авто.ру». Они выяснили, что чаще всего такие клиенты выбирают седан Volkswagen Polo.

Его объёмы продаж в отчетный период составили 11,6 тыс. экземпляров, что на 67% больше. Универсал Лада Ларгус располагается на втором строчке с показателем 9,6 тыс. ед., что на 20% больше. В тройку вошел бизнес-седан Toyota Camry.

Его объёмы продаж составили 7 тыс. ед., что на 25% больше. KIA Rio оказался на четвертом месте в сегменте корпоративных продаж и единственным в десятке, продемонстрировавшим падение на 12% до 6 тыс. ед.

Skoda Octavia и Hyundai Solaris располагаются следующими в списке с результатом 5,6 тыс. (+25%) и 5,5 тыс. (+0%) единиц соответственно.

В десятке лидеров еще оказались: Skoda Rapid (4,8 тыс. ед., +22%), KIA Optima (4,6 тыс. ед., +71%), Renault Logan (4,5 тыс. ед., 0%) и LADA Granta (4,3 тыс. ед., +19%).