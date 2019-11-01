Новый кроссовер Renault Duster оказался опасен для детей

Специалисты Latin разбили второе поколение Renault Duster румынской сборки, который был оборудован двумя фронтальными подушками безопасности и ESP.

По итогу краш-теста кроссовер получил всего две звезды за защиту детей, а четыре звезды присвоили за защиту сидящих на передних креслах.

При фронтальном ударе был зафиксирован допустимый уровень безопасности находящихся в салоне, а вот при боковом манекены-детей соприкоснулись м элементами интерьера, что считается недопустимым.

Фронтальный удар специалисты проводили с 40-процентным перекрытием.

Машину разгоняли до 64 км. Боковой удар был выполнен тележкой массой 1 300 кг, и ее разгоняли до 50 км.