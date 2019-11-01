Российские аналитики опубликовали рейтинг кроссоверов, которые стали самыми продаваемыми за период с начала года по сентябрь включительно.
Названы самые продаваемые кроссоверы на рынке России
01.11.2019 22:10
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В отчетный период на рынке РФ было реализовано 516,6 тыс. кроссоверов и внедорожников, что на 1% меньше, чем годом ранее.
Бесспорным лидером сегмента остается Hyundai Creta, который к тому же демонстрирует положительную динамику продаж. Объёмы реализации модели составили 52 тыс. ед., что на 4,6% больше.
Вторым стал кроссовер Рено Дастер с результатом 27,6 тыс. ед., что на 12,6% меньше. В тройку лидеров входит KIA Sportage.
Россияне в отчетный период приобрели 26 тыс. таких кроссоверов, что на 5,9% больше. Четвертый и пятый результат показали Volkswagen Tiguan (25,4 тыс. ед.; +10%) и отечественная LADA 4×4 (23,5 тыс. ед.)
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