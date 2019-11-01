Запчасти от Renault стали дешевле в России

Renault в России объявила о снижение цен на ряд комплектующих для всего модельного ряда марки. Новые цены начали действовать с 1 ноября.

Снижение стоимости затрагивает элементы трансмиссии и подвески, а в общей сложности теперь автовладельцы машин марки Renault могут по более низким ценам купить комплектующие более 250 наименований.

Новые цены действуют во всех официальных дилерских центрах марки на территории России.

В компании отмечают, что на которые детали выгода клиента может составить до 85%.

Снижение цен связано с новой политикой Renault по привлечению клиентов в официальные дилерские центры марки.