GAC озвучил дату старта продаж нового GAC GS8 в России

Ранее компания публиковала информацию о скором появлении GAC GS8, а также сообщалось о том, что автопроизводитель оформил в России ОТТС для автомобиля.

Теперь компания озвучила дату старта продаж и презентации нового GAC GS8 в России. Это случится 9 декабря.

В этот день в Москве проведут показ модели, а также начнут принимать заказы. Стоимость и комплектации будут объявлены также в день презентации.

Автомобиль представляет собой семиместный полноприводный кроссовер, созданный на платформе CPMA, используемой также в моделях Alfa Romeo 166 и Lancia Thesis.

Внедорожник имеет длину 4 846 мм, а расстояние между осями составляет 2 800 мм. Посадочная формула – 2+3+2.

Появившееся в базе Росстандарта ОТТС указывает, что GAC GS8 будут предлагать с дефорсированным двухлитровым двигателем.

Его мощность составит 190 л.с., а в качестве трансмиссии предложат 6-ступенчатую автоматическую КП. Предварительная стоимость внедорожника составит около 2 млн рублей.