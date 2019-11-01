Китайская компания 1 ноября официально анонсировала дату старта продаж внедорожника GAC GS8.
GAC озвучил дату старта продаж нового GAC GS8 в России
Ранее компания публиковала информацию о скором появлении GAC GS8, а также сообщалось о том, что автопроизводитель оформил в России ОТТС для автомобиля.
Теперь компания озвучила дату старта продаж и презентации нового GAC GS8 в России. Это случится 9 декабря.
В этот день в Москве проведут показ модели, а также начнут принимать заказы. Стоимость и комплектации будут объявлены также в день презентации.
Автомобиль представляет собой семиместный полноприводный кроссовер, созданный на платформе CPMA, используемой также в моделях Alfa Romeo 166 и Lancia Thesis.
Внедорожник имеет длину 4 846 мм, а расстояние между осями составляет 2 800 мм. Посадочная формула – 2+3+2.
Появившееся в базе Росстандарта ОТТС указывает, что GAC GS8 будут предлагать с дефорсированным двухлитровым двигателем.
Его мощность составит 190 л.с., а в качестве трансмиссии предложат 6-ступенчатую автоматическую КП. Предварительная стоимость внедорожника составит около 2 млн рублей.