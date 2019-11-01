Кабриолету Aurus разрешили ездить по дорогам общего пользования

Кабриолет Aurus существует только в трех экземплярах, и один из них получил разрешение ездить на дорогах общего назначения.

Росстандарт роскошной машине выдал свидетельство о безопасности транспортного средства.

Напомним, кабриолет Aurus был разработан специально для парадов, и он, как и все остальные модели марки, создан на базе Единой модульной платформе ФГУП НАМИ.

Отличие кабриолета Aurus от седана заключается не только в открытом верхе, но также и дополнительном режиме езды – парадном.

Он разработан специально для езды по брусчатке Красной площади. В салоне кабриолета еще установили дополнительный поручень и стойку с микрофонами.

Силовой агрегат кабриолета такой же как в седане и лимузине Senat, а именно гибридная силовая установка мощностью 600 л.с.