Составлен рейтинг лучших новых автомобилей за 1,5 млн рублей

В России автомобильные эксперты проанализировали предложения на первичном авторынке и выбрали пять лучших моделей авто по цене 1,5 млн рублей.

Так, на первой строчке составленного рейтинга лучших новых автомобилей за 1,5 млн рублей расположили седан Toyota Corolla.

Он предлагается для покупки по цене от 1 173 000 рублей и доступен с 1,6-литровым мотором, работающим механикой или вариатором. Также в определённой ценовой категории эксперты советуют присмотреться к кроссоверу Volkswagen Tiguan.

Он в начальной комплектации предлагается за 1,5 млн рублей и комплектуется 125-сильным двигателем с шестискоростной механикой.

На третьей позиции рейтинга оказался Mitsubishi Outlander, предлагаемый с учетом спецпредложений со скидкой до 300 тыс. рублей.

Также эксперты советуют обратить внимание на Skoda Octavia. Дилеры чешской марки продают этот автомобиль по цене от 1 119 000 рублей.

Ну и замыкает составленный рейтинг новый купеобразный кроссовер Renault Arkana, стоимость которого начинается от 1 015 000 рублей.