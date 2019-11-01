«АвтоВАЗ» подарит три автомобиля Lada Xray с «автоматом»

Российский автогигант решил провести акцию, участники которой смогут стать обладателями нового Lada Xray с «автоматом».

Акция получила название «Жаркие дни LADA» и будет проходить в период с 1 по 30 ноября.

Помимо хэтчбеков, компания будет дарить сертификаты на сумму от одной до четырех тысяч рублей на приобретение товаров и услуг в дилерских центрах.

Участниками акции могут стать клиенты компании, которые совершают покупку в дилерских центрах Лада: от покупки автомобиля или запчастей до оплаты услуг.

Таким клиентам нужно зарегистрироваться на официальном сайте Лада.

Победителей выберут с помощью генератора случайных чисел, а трансляцию проведут в социальных сетях.