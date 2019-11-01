Российский автогигант решил провести акцию, участники которой смогут стать обладателями нового Lada Xray с «автоматом».
«АвтоВАЗ» подарит три автомобиля Lada Xray с «автоматом»
01.11.2019 14:51
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Акция получила название «Жаркие дни LADA» и будет проходить в период с 1 по 30 ноября.
Помимо хэтчбеков, компания будет дарить сертификаты на сумму от одной до четырех тысяч рублей на приобретение товаров и услуг в дилерских центрах.
Участниками акции могут стать клиенты компании, которые совершают покупку в дилерских центрах Лада: от покупки автомобиля или запчастей до оплаты услуг.
Таким клиентам нужно зарегистрироваться на официальном сайте Лада.
Победителей выберут с помощью генератора случайных чисел, а трансляцию проведут в социальных сетях.
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