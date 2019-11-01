Модели Volkswagen Amarok и Tiguan подешевели в России

Немецкий автопроизводитель снизил стоимость некоторых версий двух автомобилей, на что обратили внимание эксперты сайта «Цена Авто».

Проводя очередной мониторинг цен эксперты заметили, что в России подешевели модели Volkswagen Amarok и Tiguan.

В частности, пикап Amarok упал в цене в исполнении Highline на 273 тыс. рублей. Теперь эта комплектация продается за 3 474 900 рублей.

Стоимость остальных комплектаций осталась без изменений. Кроссовер Tiguan в зависимости от комплектации стал доступнее на 50-110 тыс. рублей.

Вариант модели Sportline предлагается за 2 464 000 рублей, что на 50 тыс. рублей меньше, а полноприводные варианты Offroad стали дешевле на 60 тыс. рублей. Сильнее всех подешевели комплектации Connect – на 110 тыс. рублей.